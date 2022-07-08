Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı:

KRANJ (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'da büyüttükleri dayanışma ruhunun tüm ülkeye yayılmasını temenni etti.
Ağaoğlu, kulübün internet sitesinden yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, yeni tip koronavirüs salgını mücadelesi içinde hasretle geçen bayramlardan sonra öncelikle tüm taraftarlarına daha güzel günlerde beraber olma temennisinde bulundu.
Kurban Bayramı'nın paylaşma, yardımlaşma, birlik ve beraberliğin bayramı olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:
"Biz camia olarak bu değerleri çok iyi biliyoruz. Birbiri ardına gelen başarılarımızın kaynağında da yaratmış olduğumuz bu birliktelik duygusu yer almaktadır. Trabzonspor'da büyüttüğümüz dayanışma ruhunun tüm ülkeye yayılmasını canı gönülden diliyorum. Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz temennisi ile tüm camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."
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