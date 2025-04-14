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  4. Trabzonspor Kulübü'nden anlamlı hareket! Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı tribünde yaşatılacak

Trabzonspor Kulübü'nden anlamlı hareket! Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı tribünde yaşatılacak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2025 14:12
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Trabzonspor Kulübü, İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Papara Park’ta tribüne verileceğini duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Kulübü'nden anlamlı hareket! Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı tribünde yaşatılacak

Trabzonspor Kulübü, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Papara Park’ta yaşatılacağını açıkladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

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Kulüpten yapılan açıklamada, “Trabzonspor Kulübü olarak, genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin anısını yaşatmak için Papara Park’ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, ‘Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü’ olarak değiştirme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar, sadece bir ismin değil; vicdanın, kardeşliğin ve adalet arayışının sesi olması amacıyla alınmıştır. Mattia Ahmet’in yaşama sevinci, futbol tutkusuyla bütünleşmişti. Onun ismini, tutkuyla bağlı olduğu futbol dünyasında yaşatmak, bize düşen en temel görevlerden biridir. Trabzonspor olarak, gençlerimizi şiddetin her türlüsünden korumaya kararlıyız. Bu tribün artık yalnızca bir yer değil, aynı zamanda bir değerin, bir duruşun ve bir çağrının adı olacak” denildi.

Öte yandan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy ile birlikte geçen ay Mattia Ahmet Minguzzi için taziye ziyaretinde bulunarak, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve dayısı Tahsin Semizoğlu ile bir araya gelmişti.

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