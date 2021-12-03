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Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu yarın başlayacak

03.12.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu yarın başlayacak

Trabzonspor Kulübü 78. Olağan Genel Kurulu yarın başlayacak.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün sürecek genel kurulda mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, seçime tek aday olarak girecek.

Bordo-mavili kulübün 78. olağan genel kurulunda 47. yönetim kurulu seçilecek. Genel kurulda, 9 bin 353 üyenin oy verme hakkı bulunuyor.

Trabzonspor'un 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018'deki olağan genel kurulda 3 yıl için tekrar bu göreve getirilen Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu 1335 günlük süreyi tamamlayacak.

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı.

Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekci, İbrahim Aydın.

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