Trabzonspor kurulları, MHK Başkanı Zekeriya Alp'i istifaya davet etti

Trabzonspor Divan Başkanlığı Kurulu, İstişare Kurulu, Sicil Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile Arşiv ve Müze Kurulu, bugün Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen yönetiminde toplanarak son dönemde yapılan hakem hataları ve yaşanan gelişmelere yönelik ortak basın açıklaması düzenledi.

Ziya Bey Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında oy birliğiyle çıkan ortak görüşleri açıklayan Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, şunları söyledi:

“Türkiye Süper Ligi 2019-20 sezonuna Türk futbol tarihine yalnızca Trabzonspor kaptanı olarak değil; bir dürüstlük timsali olarak da geçen rahmetli Cemil Usta’nın ismi verilmiş olmasına rağmen, gerek Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bazı icraatları ve gerekse Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) neticeye etki eden birtakım kararları sezona damgasını vurmuştur. Futbolun öncelikle toplumsal bir etkinlik ve bir beceri yarışı olduğunun bilinmesi gerekirken, tamamen bireysel ekonomik ve sosyal çıkarlarından dolayı tarafgir bir tavırla sahada oynanan futbola acımasızca müdahale eden bazı hakemlerin yaptıklarının yanına kâr kalması ve MHK tarafından da korunması asla kabul edilemez. Bazı opsiyonların saniyelik bir yanılma payından dolayı yanlış kararlarla sonuçlanması hoş görülebilir olsa dahi, bazen VAR’a gidilmesi gereken pozisyonlarda bu sistemden faydanılmaması, bazense gidilip de tüm gözlerin gördüğünü görmemek de ısrar edilmesi ne kabul edilebilir ne de hoş görülebilir bir tutumdur. Çünkü VAR’a başvurulmadan iptal edilen bir golün yahut bir futbolcuya gösterilen yanlış bir kartın dahi şampiyonu tayin edebilecek kudrette olduğu bir Süper Lig’de yönetimimizin, teknik ekibimizin, futbolcu ve taraftarlarımızın emeğinin çalınmasına sessiz kalmamız beklenemez. Bazı takımların şampiyonluk yarışından son haftalarda kopması ile birlikte bazı hakemler ve basın mensupları üzerinden ölüleri diriltmeye kimse cesaret etmesin. Süper Lig’i yönetecek hakemlerin seçilme sürecine kimlerin hangi niyet ve çıkarlarla müdahil olduğu da bitaraf olması gerekenlerin nasıl taraf tuttuğu da herkesin bildiği sırlardan değil midir? Bu durumda hakemlerin diyet ödemeleri, bulundukları konumu torpille muhafaza etme çabaları, futbolumuzu göz göre göre kaosa sürükleyebileceği gibi, şu saatten sonra futbol ailesinin bu ve benzeri kaygılara sahip hiçbir üyesinin adil olmasının beklenemeyeceği de aşikârdır.”