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Trabzonspor maçına Arda Güler damgasını vurdu! ''Sihirbaz'' lakabını taktılar, yaptığı asisti defalarca izleyenler var...

18.05.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk etti. Mücadelenin 15 dakikası sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. Karşılaşmada henüz 11. dakikada Arda Güler sahneye çıktı. Ceza sahası önünde topla buluşan genç oyuncu, inanılmaz bir pas vererek tüm rakip takımı oyundan düşürdü ve Batshuayi'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Düzgün bir vuruş yapan Belçikalı oyuncu Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor maçına Arda Güler damgasını vurdu! ''Sihirbaz'' lakabını taktılar, yaptığı asisti defalarca izleyenler var...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Arda Güler yine gündem oldu. Yaptığı asistle çok konuşulan Arda Güler, Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına oturmayı başardı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 43'
Fenerbahçe Fenerbahçe
1 - 0
Trabzonspor Trabzonspor

İNANILMAZ BİR PAS ATTI

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Rakip takımı çizgi halinde yakalayan Arda Güler, ceza sahasının hemen önünden inanılmaz bir pas vererek tüm Trabzonsporlu savunma oyuncularını şaşırttı. Herkesin bakakaldığı anda hareketlenen Batshuayi, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

TWITTER'DA GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

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Kısa süre içinde Twitter'da ilk sıraya oturan Arda Güler'in bu asisti defalarca izlendi. Genç yaşına rağmen saha içindeki otoriter oyunu herkes tarafından alkış topladı. Sosyal medyadaki kullanıcılar Arda Güler için ''sihirbaz'' yorumunda bulundu.


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