Trabzonspor maçına Arda Güler damgasını vurdu! ''Sihirbaz'' lakabını taktılar, yaptığı asisti defalarca izleyenler var...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Arda Güler yine gündem oldu. Yaptığı asistle çok konuşulan Arda Güler, Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına oturmayı başardı.

İNANILMAZ BİR PAS ATTI

Rakip takımı çizgi halinde yakalayan Arda Güler, ceza sahasının hemen önünden inanılmaz bir pas vererek tüm Trabzonsporlu savunma oyuncularını şaşırttı. Herkesin bakakaldığı anda hareketlenen Batshuayi, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

TWITTER'DA GÜNDEMİN İLK SIRASINDA

Kısa süre içinde Twitter'da ilk sıraya oturan Arda Güler'in bu asisti defalarca izlendi. Genç yaşına rağmen saha içindeki otoriter oyunu herkes tarafından alkış topladı. Sosyal medyadaki kullanıcılar Arda Güler için ''sihirbaz'' yorumunda bulundu.



