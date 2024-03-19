Trabzonspor maçına attığı gollerle damga vuran Fred'in eşinden 'hamsili' paylaşım!

Kritik Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 3-2'lik skorla kazanan Sarı-Lacivertliler olurken yıldız isim Fred attığı gollerle mücadeleye damga vurdu.

MAÇA DAMGA VURDU

Maçın gol perdesini açan Brezilyalı, 45'te hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü kaydetti. Mücadelenin ilk yarısı 2-0 noktalanırken sarı-lacivertliler, ikinci yarıda hata yapmadı ve sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Fred'in eşi Monique Salum, maç sonunda "Ula Hamsi Tuttum Seni" şarkısıyla bir paylaşımda bulunurken, bu paylaşım gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM...







