SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Trabzonspor maçına attığı gollerle damga vuran Fred'in eşinden 'hamsili' paylaşım!

Trabzonspor maçına attığı gollerle damga vuran Fred'in eşinden 'hamsili' paylaşım!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.03.2024 10:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'u 3-2 ile geçerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de karşılaşmaya damga vuran isimlerden Fred'in eşi sosyal medya hesabından çok konuşulan bir paylaşımda bulundu.

Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kritik Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 3-2'lik skorla kazanan Sarı-Lacivertliler olurken yıldız isim Fred attığı gollerle mücadeleye damga vurdu.

MAÇA DAMGA VURDU

65f73349593329ad7e4ad432

Maçın gol perdesini açan Brezilyalı, 45'te hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü kaydetti. Mücadelenin ilk yarısı 2-0 noktalanırken sarı-lacivertliler, ikinci yarıda hata yapmadı ve sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Fred'in eşi Monique Salum, maç sonunda "Ula Hamsi Tuttum Seni" şarkısıyla bir paylaşımda bulunurken, bu paylaşım gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIM...


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte soyunma odasında yaşananlar! F.Bahçe'ye halk otobüsü teklifiİşte soyunma odasında yaşananlar! F.Bahçe'ye halk otobüsü teklifi
Ceza belli oldu! 4 puanları siliniyorCeza belli oldu! 4 puanları siliniyor
Aziz Yıldırım çok sinirlendi! Olaylarla ilgili konuştu, ilk sözü...Aziz Yıldırım çok sinirlendi! Olaylarla ilgili konuştu, ilk sözü...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor son dakika fenerbahçe fred bahçe maçı paylaşım maçı erden maçın
En Çok Okunan Haberler
Yurt çamaşırhanesinde ilişkiye 8 milyonluk şantaj

Yurt çamaşırhanesinde ilişkiye 8 milyonluk şantaj

Gökhan Zan'ın "ulaşamadığı" Erkan Baş sessizliğini bozdu

Gökhan Zan'ın "ulaşamadığı" Erkan Baş sessizliğini bozdu

Aziz Yıldırım çok sinirlendi! Olaylarla ilgili konuştu, ilk sözü...

Aziz Yıldırım çok sinirlendi! Olaylarla ilgili konuştu, ilk sözü...

Egemen Korkmaz İrfan Can'a neden yumruk attığını böyle açıkladı!

Egemen Korkmaz İrfan Can'a neden yumruk attığını böyle açıkladı!

İşte soyunma odasında yaşananlar! F.Bahçe'ye halk otobüsü teklifi

İşte soyunma odasında yaşananlar! F.Bahçe'ye halk otobüsü teklifi

Ceza belli oldu! 4 puanları siliniyor

Ceza belli oldu! 4 puanları siliniyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.