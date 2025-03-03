Trabzonspor maçında olay! Son dakikalarda ortalık karıştı... Bordo-Mavilililer son anlarda büyük şok yaşadı

Uzatma dakikalarında VAR'ın uyarısı üzerine Konyaspor penaltı kazandı. Umut Nayır'ın penaltı golü ile Konyaspor Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Konyaspor bu golle kazanan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 32 puanda kalırken, Konyaspor ise 28 puana yükseldi.

UZATMALARDA PENALTI OLDU

Konyaspor, uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Konyaspor'da penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, 90+10'da takımına galibiyeti getiren golü attı. Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 70. dakikada sarı kart gördü. Kart sınırında yer alan Mustafa, gelecek hafta Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

DEPLASMAN HASRETİ DEVAM ETTİ

Konyaspor maçı ile Trabzonspor'un bu sezonki deplasman hasreti devam etti. Bordo-mavililer, bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda galibiyet alamadı. Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken galibiyet elde edemedi.

MAÇTA ARBEDE ÇIKTI!

Trabzonspor'u konuk ettiği maçın uzatma anlarında büyük bir arbede çıktı. Köşe bayrağına yakın bir noktada yaşanan olaylar sonrası tribünler de hareketlendi. Uzun süren tartışma sonrası Cihan Çanak, Serdar Saatçi, Oğulcan ve Keyta'ya sarı kart çıktı. Daha sonra hakem VAR'a gitti ve Konyaspor penaltı kazandı. Umut Nayir 90+10'da penaltıyı gole çevirdi ve takımına 3 puanı kazandırdı.