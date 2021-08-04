Trabzonspor Molde maçı ne zaman? Trabzonspor Molde maçı hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında kendi evinde Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak.

TRABZONSPOR MOLDE MAÇI NE ZAMAN?

Konferans Ligi eleme turu Trabzonspor Molde maçı, 5 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor Molde maçının rövanş müsabakası da 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde şehrinde yapılacak.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers'in düdük çalacağı karşılaşma, A Spor’dan yayınlanacak.

Trabzonspor, Molde karşısında Avrupa kupalarındaki 136. maçına çıkacak.

Bordo-mavili ekip, geride kalan 135 maçta 34 beraberlik, 50 galibiyet ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 172 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde ise 183 gole engel olamadı.

Trabzonspor, ilk başta 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç oynadı.

TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar Ie, Trondsen, Berat, Yunus, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny



