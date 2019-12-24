Trabzonspor Ndiaye'yi transfer etti!

Galatasaray'ın eski oyuncusu ve şu anda İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City forması giyen Badou Ndiaye'nin Trabzonspor'a kiralandığı duyuruldu.

İngiliz basınından Telegraph'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Stoke City Galatasaray'dan 16 milyon euroya transfer ettikleri Ndiaye'nin yüksek maaşı ve kadroda alınacak yeni oyunculara yer açmak için oyuncunun Trabzonspor'a kiralık olarak katılmasına izin verdi.

Stoke City'den yıllık 2 milyon euro kazanan Badou Ndiaye, bu sezon çıktığı 13 maçta da skora katkıda bulunamadı.

