Trabzonspor, Noah Saviolo transferini resmen açıkladı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor transfer sezonuna hızlı başladı. Bordo-mavililer, Portekiz ekibi Vitoria'da forma giyen Noah Saviolo'yu 5 yıllığına renklerine bağladı.

ŞARTLAR AÇIKLANDI

Trabzonspor, Noah Saviolo transferi için Vitoria'ya 4 taksit halinde 8 milyon 500 bin euro ödeneceğini açıkladı. Sözleşmede şarta bağlı 3 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi.



Trabzonspor, Noah Saviolo'nun bir sonraki satışındaki kardan yüzde 20 payın Vitoria'ya ödeneceğini vurguladı.

Noah Saviolo'nun 2026-2027 sezonunda 1 milyon 350 bin euro, 2027-2028 sezonunda 1 milyon 200 bin euro ve kalan sezonlarda 1 milyon euro garanti ücret alacağı vurgulandı.