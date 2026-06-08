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Trabzonspor, Noah Saviolo transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, 22 yaşındaki sol kanat Noah Saviolo'nun transferini resmen açıkladı. Portekizli genç futbolcu, bordo-mavilii kulüp ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Noah Saviolo transferini resmen açıkladı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor transfer sezonuna hızlı başladı. Bordo-mavililer, Portekiz ekibi Vitoria'da forma giyen Noah Saviolo'yu 5 yıllığına renklerine bağladı.

ŞARTLAR AÇIKLANDI

Trabzonspor, Noah Saviolo transferi için Vitoria'ya 4 taksit halinde 8 milyon 500 bin euro ödeneceğini açıkladı. Sözleşmede şarta bağlı 3 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi.
Trabzonspor, Noah Saviolo transferini resmen açıkladı 1

Trabzonspor, Noah Saviolo'nun bir sonraki satışındaki kardan yüzde 20 payın Vitoria'ya ödeneceğini vurguladı.

Trabzonspor, Noah Saviolo transferini resmen açıkladı 2

Noah Saviolo'nun 2026-2027 sezonunda 1 milyon 350 bin euro, 2027-2028 sezonunda 1 milyon 200 bin euro ve kalan sezonlarda 1 milyon euro garanti ücret alacağı vurgulandı.

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