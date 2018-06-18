Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

Trabzonspor, Okay Yokuşlu’nın sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin Celta Vigo tarafından ödeneceğini KAP’a bildirdi.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama...
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!
Galatasaray Ahmed Musa ve Gianelli Imbula ile anlaştı
Roman Neustadter'den eşcinsellik açıklaması
Mustafa Cengiz, 'Nagatomo ile anlaştık' dedi, Galatasaray Kulübü yalanladı
Wesley Sneijder Beşiktaş'a önerildi!
Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum