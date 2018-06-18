SPOR

Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.06.2018 18:48 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun 6 milyon Euro'ya Celta Vigo'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

Trabzonspor, Okay Yokuşlu’nın sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin Celta Vigo tarafından ödeneceğini KAP’a bildirdi.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama...

Okay

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Ahmet Ağaoğlu: Mehmet Ekici'den 3 milyon eurodan fazla zarar ettik!Ahmet Ağaoğlu: Mehmet Ekici'den 3 milyon eurodan fazla zarar ettik!
Trabzonspor Burak Yılmaz'ı takımda tutmaya karar verdi!Trabzonspor Burak Yılmaz'ı takımda tutmaya karar verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
okay yokuslu Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!

Rurik Gislason'ın takipçi sayısı 1 günde 250 bin arttı!

Sırp ve Kosta Rikalı futbolculara eşlerinden tribünde destek!

Sırp ve Kosta Rikalı futbolculara eşlerinden tribünde destek!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

Trabzonspor, Okay'ın Celta Vigo'ya transferini açıkladı

Ahmet Ağaoğlu: Mehmet Ekici'den 3 milyon eurodan fazla zarar ettik!

Ahmet Ağaoğlu: Mehmet Ekici'den 3 milyon eurodan fazla zarar ettik!

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı takımda tutmaya karar verdi!

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı takımda tutmaya karar verdi!

Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a veda mesajı

Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a veda mesajı

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi!

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi!

Trabzonspor'a UEFA’dan sevindirici haber

Trabzonspor'a UEFA’dan sevindirici haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.