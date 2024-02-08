Trabzonspor öldü öldü dirildi! Gençlerbirliğini uzatmalarda attığı golle kupa dışına itti ve adını bir üst tura yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi Trabzonspor'un 90+6'da Eren Elmalı ile bulduğu gol ile 1-1 sona erdi.

TUR UZATMALARDA GELDİ

Uzatmalarda ise Trezeguet'in 105+1'de kaydettiği gol ile durumu 2-1 getiren Trabzonspor, maçı da bu skorla kazandı ve çeyrek finale kalan taraf oldu. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 14. dakikada Melih Bostan attı.

YENİ TRANSFERDEN ASİST

Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, karşılaşmada 45 dakika süre aldı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Belçikalı futbolcu, ikinci yarının başında Mehmet Can Aydın yerine oyuna dahil oldu. Meunier, Eren Elmalı'nın golünde asisti yapan isim oldu





