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  4. Trabzonspor öldü öldü dirildi! Gençlerbirliğini uzatmalarda attığı golle kupa dışına itti ve adını bir üst tura yazdırdı

Trabzonspor öldü öldü dirildi! Gençlerbirliğini uzatmalarda attığı golle kupa dışına itti ve adını bir üst tura yazdırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.02.2024 21:22 | Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Ligde zor haftalar geçiren Trabzonspor rakibi karşısında 90+6. dakikada bulduğu golle maçı uzatmaya götürürken 2-1 turlamayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi Trabzonspor'un 90+6'da Eren Elmalı ile bulduğu gol ile 1-1 sona erdi.

TUR UZATMALARDA GELDİ

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Uzatmalarda ise Trezeguet'in 105+1'de kaydettiği gol ile durumu 2-1 getiren Trabzonspor, maçı da bu skorla kazandı ve çeyrek finale kalan taraf oldu. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 14. dakikada Melih Bostan attı.

YENİ TRANSFERDEN ASİST

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Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, karşılaşmada 45 dakika süre aldı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Belçikalı futbolcu, ikinci yarının başında Mehmet Can Aydın yerine oyuna dahil oldu. Meunier, Eren Elmalı'nın golünde asisti yapan isim oldu

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