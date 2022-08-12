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Trabzonspor, orta saha oyuncusu Enis Bardhi 3+1 yıllık anlaştı

12.08.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavili kulüp, Bardhi'nin transferi konusunda Levante Kulübüne 3 milyon avro bonservis bedelini 3 taksit halinde ödeyecek

Trabzonspor Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Enis Bardhi'nin transferi için kulübü Levante ve oyuncuyla anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda, Levante Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Levante Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon avro, 3 yıla yayılmış 3 taksit halinde ödenecektir." denildi.

Bordo-mavili kulüp, KAP'da yer alan bir diğer açıklamada ise Bardhi ile opsiyon hakkı Trabzonspor'da olmak üzere 3+1 yıllık anlaşmanın sağlandığını ve oyuncuya her bir sezon için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödeneceğini bildirdi.

Opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde, 2025-2026 futbol sezonu için de oyuncuya 1 milyon 300 bin garanti ücret ödeneceği belirtilen açıklamada, "Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

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Trabzonspor enis bardhi

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