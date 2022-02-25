Trabzonspor oyuncusu Dorukhan Toköz, Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dorukhan Toköz bir süre önce antrenman sırasında sakatlık yaşamıştı. Bordo mavili kulüpten yDorukhan Toköz'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Peki Trabzonspor oyuncusu Dorukhan Toköz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Dorukhan Toköz hangi takımlarda oynadı? Sağlık durumu nasıl? Dorukhan Toköz'ün hayatı, biyografisi ve sağlık durumu ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

TRABZONSPOR OYUNCUSU DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Dorukhan Toköz 21 Mayıs 1996'da Eskişehir’de dünyaya geldi.

Dorukhan Toköz, futbola Eskişehirspor'da başladı. Ocak 2015'te profesyonel yapılan futbolcu, 2014-15 sezonunda zaman zaman kadroya girse de forma şansı bulamadı. Bu formayı resmi olarak ilk kez bir sonraki sezon 3 Aralık 2015'te Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor karşısında giydi. Maç, Dorukhan'ın attığı golle Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Eskişehirspor formasıyla ilk Süper Lig maçına ise 20 Aralık 2015 tarihinde 2-1 yenildikleri Başakşehir karşısında çıktı.

2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen takımda daha fazla şans bulmaya başladı. O sezon 24 maçta 2 gollük bir performansla oynadı. Süper Lig'e yükselme play-offlarına çıksalar da finalde Göztepe'ye penaltılarla kaybettiler. Bir sonraki sezon ise 32 maçta forma giyerek takımının en önemli isimlerinden oldu. Sezon içinde yaptığı 9 asist ile önemli bir performans gösterdi.

9 Temmuz 2018'de futbolcu, Beşiktaş'a transfer oldu. 26 Temmuz 2018'de B36 Tórshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçıyla hem Beşiktaş'ta ilk kez forma giydi, hem de ilk Avrupa maçına çıktı. Lig bitiminde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Toplamda 36 maça çıkan Dorukhan 3 asistlik bir performans gösterdi.

Dorukhan Toköz, şu an Trabzonspor'da oynamaktadır.

DORUKHAN TOKÖZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyeri:

2009-2015 Eskişehirspor

Profesyonel kariyeri:

2015-2018 Eskişehirspor

2018-2021 Beşiktaş

2021- Trabzonspor

Millî takım kariyeri:

2017-2018 Türkiye U21

2019- Türkiye

DORUKHAN TOKÖZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün sol kalçasında kas içi kanama belirlendi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın dün yaptığı antrenmanda kalça adalesinden sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz'ün bugün çekilen MR'ında, sol kalçasında kas içi kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."

