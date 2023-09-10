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Trabzonspor Pepe transferini KAP'a bildirdi

10.09.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Nicolas Pepe ile 1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Trabzonspor Pepe transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Nicolas Pepe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bordo-mavililer, Fildişili oyuncuya 1 yıllığına 1 milyon 750 bin euro maaş ve 1 milyon 600 bin euro imza parası ödeyecek.

NICOLAS PEPE KİMDİR?

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Futbola 2012 yılında Fransa'nın Stade Poivetin takımının altyapısında başlayan Pepe, gösterdiği üstün performansın ardından Angers'e transfer oldu. 2017 yılına gelindiğinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e imza atan oyuncu, iki yıl sonra 80 milyon euroya Arsenal'e transfer olduğunda tüm dünyanın dikkatini çekti.

Arsenal'de beklentilerin altında kalan Pepe, geçen sezonu Nice'de kiralık olarak forma giyerken burada çıktığı 28 maçta 8 gol 1 asistlik katkı verdi.

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