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Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

18.04.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile evinde oynadığı maçta saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle Trabzonspor, PFDK'ye gönderildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor'un da İstanbulspor ile oynanan maçtaki saha olaylarından dolayı kurula sevkine karar verildi.

Bursasporlu futbolcu Mert Yılmaz, antrenörleri Mustafa Er, Hayati Köse ve Murat Alkan da PFDK'ye sevk edildi.

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