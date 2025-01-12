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Trabzonspor rakibine gol oldu yağdı! Trabzon'da tarihi skor... Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.01.2025 18:52
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Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Tam 5 golün atıldığı karşılaşmada Bordo-mavili ekip rakibini 5-0 mağlup ederek tarihi bir skora imza atmış oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor rakibine gol oldu yağdı! Trabzon'da tarihi skor... Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiler

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor, 5-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Simon Banza, 52, 64 ve 87. dakikalarda Pedro Malheiro ile 70. dakikada Muhammed Cham attı.

KARİYERİNDE İLK

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Trabzonspor'da 13. golüne ulaşan Banza, Süper Lig'de ilk kez bir maçın açılış golünü attı. 23 yaşındaki Malheiro ise kariyerinde ilk kez bir maç hat-trick yaptı.

VISCA'DAN ASİST ŞOV

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Trabzonspor'da karşılaşmaya damga vuran bir diğer isim Edin Visca oldu. Visca, atılan ilk üç golde de asisti yapan isim oldu.

TARİHİNDE BİR İLK

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Trabzonspor, 5-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez Antalyaspor'a 5 gol atmış oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 22 puana yükseldi. Antalyaspor, 21 puanda kaldı.

Trabzonspor, ligin gelecek haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
5 - 0
Onvo Antalyaspor Onvo Antalyaspor

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor Trabzonspor son dakika
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