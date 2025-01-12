Trabzonspor rakibine gol oldu yağdı! Trabzon'da tarihi skor... Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiler

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor, 5-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Simon Banza, 52, 64 ve 87. dakikalarda Pedro Malheiro ile 70. dakikada Muhammed Cham attı.

KARİYERİNDE İLK

Trabzonspor'da 13. golüne ulaşan Banza, Süper Lig'de ilk kez bir maçın açılış golünü attı. 23 yaşındaki Malheiro ise kariyerinde ilk kez bir maç hat-trick yaptı.

VISCA'DAN ASİST ŞOV

Trabzonspor'da karşılaşmaya damga vuran bir diğer isim Edin Visca oldu. Visca, atılan ilk üç golde de asisti yapan isim oldu.

TARİHİNDE BİR İLK

Trabzonspor, 5-0'lık galibiyetle tarihinde ilk kez Antalyaspor'a 5 gol atmış oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 22 puana yükseldi. Antalyaspor, 21 puanda kaldı.

Trabzonspor, ligin gelecek haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak.