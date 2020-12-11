Trabzonspor, Ramires transferinde sona yaklaştı

Trabzonspor, son olarak Çin Ligi ekiplerinden JS Suning takımında forma giyen ve şu an serbest statüde yer alan eski Chelsea oyuncusu Ramires ile görüşüyor.

Geçtiğimiz sezonlar orta sahasını John Obi Mikel, Jose Sosa ve Badou Ndiaye önemli isimlere emanet eden Fırtına, bu oyuncular kadar kaliteli bir futbolcuyla dirsek temas haline geldi.

Manajerler tarafından önerilen eski Chelsea'li Ramires ile görüşen ve önemli yol kat eden Trabzonspor yönetiminin devre arasında Brezilyalı yıldıza bordo-mavili formayı giydirmesi neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki yıldız, Abdullah Avcı'nın da onayından geçti. İş imzaya kaldı. (Asist Analiz)

