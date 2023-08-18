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Trabzonspor Rayyan Baniya transferini resmen açıkladı! 4+1 yıllık imza...

18.08.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

Rayyan Baniya

Rayyan Baniya

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Süper Lig'in köklü kulüplerinden Trabzonspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, son olara Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

4+1 YILLIK İMZA

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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'e 2 Milyon 50 bin euro bonservis bedeli ödendiği duyuruldu. Baniya ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN KAP AÇIKLAMASI:

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"Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Karagümrük A.Ş.'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 2.050.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır.

Rayyan Baniya'nın alacağı maaş ise şu şekilde:

"- 2023-24: 750 Bin € - 2024-25: 800 Bin € - 2025-26: 850 Bin € - 2026-27: 900 Bin € - 2027-28: 1 Milyon €"

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