Trabzonspor resmen açıkladı! İşte bordo-mavililerin borcu

Trabzonspor, 31 Ağustos 2025 itibarıyla net borcunun 4,255 milyar TL olduğunu açıkladı. Bordo-mavili kulüp, Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır’dan Eylül ayında 28.7 milyon euro (yaklaşık 1,4 milyar TL) gelir elde ettiğini ve bu tutarın borç ödemelerinde kullanılacağını duyurdu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Trabzonspor, net borcunu açıkladı. Bordo-mavililer, net borç ile birlikte Galatasaray'a giden Uğurcan Çakır transferinden eylül ayında 28.7 milyon euro elde edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Şirketimizin 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları, bugün itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır.

Söz konusu mali tablolarımız incelendiğinde, enflasyon muhasebesi dolayısıyla nakit çıkışı gerektirmeyecek 2,9 milyar TL ve dönen varlıklar kaleminde bulunan 3,048 milyar TL tutarlarındaki kalemler netleştirildiğinde, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarının 4,255 milyar TL olduğu görülecektir.

Ayrıca, Uğurcan Çakır'ın transfer işlemi dolayısıyla şirketimiz Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1,4 milyar TL (28.7 Milyon euro) gelir elde etmiştir. Bu tutar da doğrudan şirketimizin borçlarının ödemesinde kullanılacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor borç son dakika ertuğrul doğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
