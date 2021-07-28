Trabzonspor, Riva kampını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla Riva kampını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Bordo-mavili takımın Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.
Sakatlıkları bulunan Fode Koita ve Koray Kılınç idmana katılmadı.
Bu gece Trabzon'a hareket edecek, bordo-mavili ekip iki gün izin yapacak. Trabzonspor 2021-2022 sezonu hazırlıklarını 31 Temmuz Cumartesi günü kendi tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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