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Trabzonspor-Roma

19.08.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor-Roma

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Roma arasındaki ilk maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Medical Park

Hakemler: Matej Jug, Manuel Vidali, Robert Vukan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar Ie, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat Özdemir, Bakasetas, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mikhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov

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Trabzonspor Roma

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