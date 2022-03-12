Trabzonspor şampiyon gibi! 6 golün çıktığı maçta Göztepe direnemedi...

Şampiyonluğunu erken ilan etmek isteyen bordo-mavililer, 1 yılı aşkın süredir yenilgi yüzü görmediği sahasına 3 puan parolasıyla çıktı. Misafir takım Göztepe ise küme düşme potasından kurtulmak için mücadele etti. Tribünlerin tamamının dolduğu karşılaşma 4-2'lik Trabzonspor üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla birlikte 70 puana yükselen bordo-mavililer, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Konyaspor ile arasındaki puan farkını 18'e yükseltti.

GOL PERDESİNİ HALİL AKBUNAR AÇTI

Karşılaşmanın 31. dakikasında Berkan'ın ara pasına hareketlenen Halil, sol çaprazdan buluştuğu topu kontrol etti ve sağ ayağıyla uzak köşeye şutunu attı. Uğurcan'ı geçen top ağlarla buluşurken Trabzonsporlu futbolcular Halil'in Denswil'e faul yaptığı gerekçesiyle maçın hakemi Ali Şansalan'a uzun süre itiraz etti. VAR incelemesi sonrası gol kararı onaylandı. Göztepe 1-0 öne geçti.

GOL SONRASI UĞURCAN ÇAKIR SARI KART GÖRDÜ, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Gol sonrası itirazlarını sürdüren Uğurcan Çakır, sarı kart gördü. Milli kaleci Çaykur Rizespor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR HEMEN CEVAP VERDİ!

Göztepe'nin golüne hemen karşılık veren Trabzonspor, 34. dakikada maça yeniden başladıktan 15 saniye sonra golü buldu. Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme, ceza sahası dışından şutunu attı, yerden köşeye giden top İrfan Can'ı geçti ve ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.

3 DAKİKA SONRA BİR GOL DAHA!

Hızlı gelişen Trabzonspor atağında kendi yarı sahasında buluştuğu topla muhteşem bir koşu yapan ve ceza sahasına kadar giren Visca, boş durumdaki Abdülkadir Ömür'ü gördü. Solak yıldız, ikramı geri çevirmedi ve tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor 2-1 öne geçti.

İLK YARI BİTTİ DERKEN 2-2 OLDU

İlk yarının son dakikalarında Cherif Ndiaye'nin pasıyla sol kanattan çizgiye inen Berkan, ceza sahasına ortasını yaptı. Soner'in gelişine yaptığı vuruşta Uğurcan'ı geçen top ağlarla buluştu. Göztepe soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!

İkinci yarıda oyuna giren Djaniny, takımını öne geçirdi. Nwakaeme'nin uzun pasına hareketlenen yıldız forvet, Wilker'in büyük hatası sonrası topu kontrol etti. Kaleci İrfan Can'dan sıyrılan Djaniny, topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor yeniden üstünlüğü yakaladı. Skor 3-2 oldu...

GOLLER YAĞMUR GİBİ! SAHNEDE YİNE ABDÜLKADİR ÖMÜR...

Baskıyla topu kapan Dorukhan, takımını atağa kaldırdı ve pasını Abdülkadir'e attı. Sol çaprazdan içeri doğru kateden milli oyuncu, Visca'yı gördü. Boşnak yıldızın içeri çevirdiği topa net bir vuruş yapan Abdülkadir, ağları sarstı ve kendisinin 2., takımının 4. golünü attı. Karşılaşma 4-2 oldu.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Trabzonspor taraftarları, şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayarak soğuk havaya rağmen tribünlerdeki yerini aldı. Saatler öncesinden Medical Park Stadyumu’na akın eden taraftarlar, karşılaşmayı horon ve kolbastı oynayarak bekledi.

28’İNCİ KARŞILAŞMA

369 gündür sahasında mağlup olmayan bordo-mavili ekip, ligde son olarak 10’uncu haftada İzmir’de karşılaştığı ve 1-0 galip geldiği rakibiyle bugün ligde 28’inci kez karşılaştı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 müsabakadan Trabzonspor 12, Göztepe 5 kez sahadan galip ayrılırken 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Rakibine 4 maçtır yenilmeyen Karadeniz fırtınası, Göztepe’ye son olarak Trabzon’da oynanan 2019-20 sezonunun 10’uncu hafta müsabakasında 1-0 yenilmişti.

ZORUNLU ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle Göztepe karşısına savunmada zorunlu rotasyon yaptı. 28’inci haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasından sonra 2 maç ceza alan Puchacz’ın yerine ilk 11’de Trondsen’e şans verdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma şansı bulamayan Norveçli oyuncu, 75 gün aradan sonra Göztepe karşılaşmasında formasına kavuştu. Trabzonspor’un yıldızı parlayan gençlerinden Ahmetcan Kaplan, bugünkü karşılaşmada da savunmada yer alırken, sakatlıktan çıkan Dorukhan Toköz yedek kulübesinde yer aldı.

BAKASETAS'IN YERİNE BERAT

Son haftalarda performansında düşüş gözlenen Bakasetas bugünkü karşılaşmada yedek kulübesinde beklerken teknik direktör Avcı, bu oyuncunun yerine Berat Özdemir’e ilk 11’de görev verdi. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Marek Hamsik ile Vitor Hugo da Göztepe kadrosunda yer almadı.

MİNİKLER TRİBÜNLERDE

Stadyumlarda çocukları da kapsayan Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla maçlardan yaklaşık 2 yıldır uzak kalan çocuklar, aileleriyle birlikte tribünlerdeki yerlerini aldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla yetiştirme yurdunda kalan ve daha önce Trabzonspor’un maçına gitmemiş kırsalda yaşayan çocuklar bugün ilk kez stadyumda Trabzonspor’un maçını izledi. 'Yavru Fırtına' tribününde misafir edilen ve takımlarını destekleyen miniklerin sevinci yürekleri ısıttı.



