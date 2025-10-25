Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor! Galatasaray ile puan farkı maç fazlasıyla 2'ye düştü

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Felipe Augusto ve 51. dakikada Christ Inao Oulai kaydetti.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 2'YE DÜŞTÜ!

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Trabzonspor, maç fazlasıyla puanını 23'e yükseltti ve lider Galatasaray ile farkı 2'ye indirdi.

ONANA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Trabzonspor'un bu sezonki en flaş transferlerinden olan kaleci Onana, Eyüpspor'a da geçit vermedi. Maç boyunca birçok kurtarışa imza atan Onana, Trabzonspor'un galibiyetinde önemli rol oynadı.