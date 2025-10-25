SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor! Galatasaray ile puan farkı maç fazlasıyla 2'ye düştü

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer maç fazlasıyla Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşürdü.

Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor! Galatasaray ile puan farkı maç fazlasıyla 2'ye düştü
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'u konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Felipe Augusto ve 51. dakikada Christ Inao Oulai kaydetti.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 2'YE DÜŞTÜ!

Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor! Galatasaray ile puan farkı maç fazlasıyla 2 ye düştü 1

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Trabzonspor, maç fazlasıyla puanını 23'e yükseltti ve lider Galatasaray ile farkı 2'ye indirdi.

ONANA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor! Galatasaray ile puan farkı maç fazlasıyla 2 ye düştü 2

Trabzonspor'un bu sezonki en flaş transferlerinden olan kaleci Onana, Eyüpspor'a da geçit vermedi. Maç boyunca birçok kurtarışa imza atan Onana, Trabzonspor'un galibiyetinde önemli rol oynadı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli güreşçi Muhammed Halit Özmuş'dan Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda gümüş madalyaMilli güreşçi Muhammed Halit Özmuş'dan Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda gümüş madalya
Hakan Çalhanoğlu'nun golü Inter'e yetmediHakan Çalhanoğlu'nun golü Inter'e yetmedi
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.