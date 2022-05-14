Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

41 bin 461 kişilik kapasitesi tamamen dolan Medical Park'ta gerçekleştirilen törende ilk olarak bazı sanatçılar mini konser verdi.

Sanatçılardan Kadr'a konserinde bordo-mavili futbolcular Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz eşlik etti. Oyuncuların üzerinde yeni şampiyonluk forması yer aldı.

Kasketliler grubunun horon gösterisinin ardından saha içerisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için en uzun horon halkası denemesi yapıldı. Ardından kolbastı gösterisi sunuldu. Karadeniz ekibinin oyuncuları Abdülkadir Ömür ile Manolis Siopis, karşılıklı platform üzerinde kolbastı oynadıktan sonra taraftarı selamladı.

Seremoni öncesi lazer gösterileriyle bordo-mavili futbolcular, tek tek isimleri anons edilerek sahneye davet edildi. Futbolcular, belirledikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıktı.

- Dorukhan, Ahmet Çalık'ın formasını giydi

Trabzonspor'un orta alan oyuncusu Dorukhan Toköz, hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık'ın formasıyla kupa seremonisine çıktı.

Bordo-mavili taraftarlar da sunucunun Ahmet Çalık'ın ismini anons etmesinin ardından hayatını kaybeden oyuncuyu hep birlikte andı.

Yabancı oyuncular ülkelerinin bayrakları ile seremoniye çıktı. Yunanistan bayrağını sırtına alan Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis, sirtaki oynayarak platforma çıktı.

Trabzonspor'un "Yarınlara güleceğiz" adlı yeni marşıyla çıkan kaptan Uğurcan Çakır, taraftarlardan büyük alkış aldı.

Trabzonspor taraftarları, en büyük desteği takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı'ya verdi. Avcı'nın isminin anons edilmesi sırasında taraftarlar, büyük bir coşku yaşadı. Sahneye çıktığı "Teşekkür ederim" şarkısına eşlik de eden Avcı'nın duygulandığı gözlendi.

Avcı'nın ardından Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan ve Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, seremoniye davet edildi.

- Ağaoğlu: "En büyük güç, siz oldunuz"

Törende taraftarların "şampiyon" ve "büyük başkan" tezahüratlarının ardından kısa bir konuşma yapan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Büyük Trabzonspor'un büyük taraftarları, şampiyonluk törenimize hoş geldiniz. Bundan 4 sene önce göreve geldiğimizde bu görevi fazla anlam ifade ettiren bir şey istemiştik. 3 sene sabredin, 4 sene sonra ayakta alkışlayacaksınız. Lütfen ayağa kalkın ve bu takımı alkışlayın. İyi günümüzde, kötü günümüzde, hatta en kötü günümüzde arkamızda en büyük güç siz oldunuz. Ezberi bozan, inadı, karakteri, azmi ile zafere uzanan bu takımın arkasında en büyük güç sizsiniz, sağ olun, var olun."

Ağaoğlu, çok zor günler geçirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama hiçbir zaman kendi yanlışlarımızın, hatalarımızın üstünü örtmedik. Camiamızın dikkatlerini başka noktaya çekmedik. Hiçbir zaman bunun faturasını ne başka kişiye, kurumlara, takımlara yönelttik. Hatalar bizim hatalarımız, yanlışlar bizim yanlıştı. O yanlışlardan dönmesini bildik ve bugün bu zafer tablosunu yaşıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi bizler bu takımın hizmetçisiyiz. Hizmet için varız. En büyük pay sahibi kurucularımız, önceki dönem başkanlarımız, yöneticilerimiz, kurul başkanları, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktörümüz Abdullah Avcı, teknik heyetimiz, gözümüzün bebeği inançla ezber bozarak bu tabloyu bize yaşatan hepsi birer pırlanta futbolcularımız, sağlık ekibimiz, malzemecimiz, şoförümüz, garsonlarımız, medya ekibi, idari personelimiz, bütün bunların hepsinin çok emeği var. Hepsine kucak dolusu teşekkür etmek istiyorum, size bu tabloyu yaşattıkları için."

"Kenetlendik, yan yana geldik." diyen Ağaoğlu, "Omuz omuza büyük mücadele verdik. Bugün bu zafer tablosunu yaşıyoruz. Kentteki en küçük bireyden 90 yaşındaki dedemize, ninemize kadar, dünyanın dört bir yanından büyük bir coşku ve sabırla Trabzonspor'umuzun bu kupayı kaldırmasını bekleyen, içlerinde o inanç, ateş sönmeyen büyük Trabzonspor taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Değerli taraftarlar, bu şampiyonluk için Trabzonspor küllerinden doğar. Küllerimizden doğmuş halimiz buysa kor ateş gibi yanan halimizi düşünün. O ateş yıllarca sönmedi, o inancı içinde taşıyan insanlar, bu tabloyu yaşatıyor. Büyük inançla bizimle omuz omuza bu mücadeleyi veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Kupayı Servet Yardımcı verdi

Şampiyonluk kupası özel organizasyonla stada ulaştırıldı. Keyifli anların yaşandığı törende Trabzonspor'un şampiyonluk kupasının sponsoru Yemeksepeti oldu. Kupa "Banabi" kuryesi tarafından stada ulaştırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu şampiyonluk kupasını Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'a verdi. Yöneticiler, teknik heyet, oyuncular ve aileleri, sahnede havai fişek gösterileriyle de büyük coşku yaşadı.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ve saha içi turuyla tamamlandı.

- Tribünlerin tamamı doldu

Trabzonspor taraftarları, takımlarının şampiyonluk kupası kutlamasına büyük ilgi gösterdi.

41 bin 461 kapasitesi bulunan tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, takımlarının kupa töreninde keyifli dakikalar geçirdi.

Kupa törenini Hollanda, Yunanistan, İspanya, Macaristan, Portekiz, İtalya'dan da olmak üzere 200 dolayında basın mensubu takip etti.

