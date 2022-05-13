YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, şampiyonluk kupasını yarın alacak

Trabzonspor, şampiyonluk kupasını yarın alacak

13.05.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, şampiyonluk kupasını yarın alacak

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasını yarın alacak.

Bordo-mavililer, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden deniz yolu ile "şampiyonların filosu" oluşturarak Trabzon Limanı'na hareket edecek. Karadeniz ekibi, buradan da üstü açık otobüs ile stadyuma geçecek.

Bordo-mavili ekibin kupa töreni ise Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilecek. Saat 18.00'de başlayacak kupa etkinliğinde konserler, horon, kolbastı gösterilerin ardından bordo-mavili takım, kupasını alıp şampiyonluk turu atacak.

Bu sezonki son iç saha maçında Altay'ı konuk edecek Trabzonspor, bu karşılaşmayı 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynayacak.

Trabzonspor, ligin 35. haftasında şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilediği Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarlarının sahada meydana getirdiği tahribat nedeniyle Altay'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

Karadeniz ekibi, yarın saat 23.00'da sona erecek kupa töreninin ardından özel uçakla Altay karşılaşması için İstanbul'a hareket edecek.

- Altay maçı biletlerinde indirim

Trabzonspor Kulübü, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak karşılaşmanın biletlerinde indirime gitti.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "15 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takımımızın Altay ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları İstanbul ve çevre illerde oturan taraftarlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Karşılaşma için biletlerini daha önceden almış olan taraftarlarımızın ücret farkları ise hesaplarına iade edilecektir." açıklamasında bulunarak fiyatların düşürüldüğünü duyurdu.

Bordo-mavili kulübün, 100 ila 750 lira arasında satışa sunduğu biletlerin büyük bölümü indirimin ardından tükendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildiTrabzon'dan üç ayda 169 milyon dolarlık fındık ihraç edildi
Bakan Yardımcısı Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Deniz Aslanı-2022'yi değerlendirdiBakan Yardımcısı Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Deniz Aslanı-2022'yi değerlendirdi
Çanakkale'de "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendiÇanakkale'de "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

Trabzon Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
03:14
Sabah
04:59
Öğle
12:23
İkindi
16:17
Akşam
19:36
Yatsı
21:14
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

İlahi adalet! Öldürdüğü sevgilisini gömerken kendisi de öldü

Tartışmalı deney! Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Tartışmalı deney! Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

30 yıldır oturamıyor!

30 yıldır oturamıyor!

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.