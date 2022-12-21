TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11'ler!

Trabzonspor ile Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geliyor. Heyecanla karşılaşmanın başlamasıyla Trabzonspor Samsunspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Bordo Mavili ekipte Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil sakatlıkları nedeniyle maçta oynamayacak. Visca'nın durumu ise maça doğru netleşecek. Öte yandan Bruno Peres'in ise lisans bulunmadığı için bu maçta forma giyemeyeceği ifade edildi. Peki, Trabzonspor Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Samsunspor maçı bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) saat 19.00 itibariyle başladı.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Samsunspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana geliyor.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇINDA 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Gbamin, Hüseyin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Umut Bozok

Samsunspor: Aykut, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Osman Çelik, Soner , Yusuf Emre, Ali Kaan, Celil, Gaetan, Ahmet Sağat, Douglas Tanque

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