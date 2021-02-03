Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

Ligde İttifak Holding Konyaspor ile Gençlerbirliği’nin ardından Beşiktaş’ı da mağlup ederek sezonun en uzun galibiyet serisine imza atan Trabzonspor, 23'üncü hafta mücadelesinde yarın sahasında Yukatel Denizlispor’u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak hem galibiyet serisini hem de yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada, hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

AVCI’DAN TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmak’ın sakatlıkları bulunuyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, son oynanan Beşiktaş maçındaki 11’inde tek değişiklik yaparak orta sahada sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak’ın yokluğunda Baker’a görev verebileceği öğrenildi. Ayrıca takıma katılan son transfer Yunus Mallı’nın da kadroda olması bekleniyor.

2 İSİM CEZA SINIRINDA

Trabzonspor’da Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak’ın dışında 3’er sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Edgar Ie ceza sınırında yer alıyor. Savunmanın değişmez isimlerinden olan Edgar Ie, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi durumunda Yeni Malatya karşılaşmasında forma giyemeyecek.