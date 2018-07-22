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Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini'yi KAP bildirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.07.2018 17:28 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Esteghlal Kulübü'ne İranlı futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin serbest kalma maddesini ödediklerini ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini'yi KAP bildirdi

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Seyedmajid Hosseini Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Açıkça söylemek gerikirse Trabzonsporu çok merak etmiyorum. Fenerbahçe haberlerini bekliyoruz
bu kim la futbolcumu bu arkdas :)
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