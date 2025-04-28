Trabzonspor sezon başından beri ilk kez 3’te 3 yaptı

Bu sezon Süper Lig’de beklentilerin altında bir performans sergileyen ancak Fatih Tekke ile bir ivme yakalayan bordo-mavililer, kupada finale adını yazdırırken, Süper Lig’de de kazanmaya devam etti.
Sahasında Alanyaspor'u 4-3’lük skorla mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'de Şubat 2020'den (5-2 Rizespor) bu yana en gollü iç saha galibiyetini almış oldu. Karadeniz ekibi aynı zamanda, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut (10) çektiği maçı Alanyaspor karşısında oynadı.
İç sahada görev yaptığı son 5 Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan (5 gol 2 asist) Oleksandr Zubkov, Tasos Bakasetas'tan (2021) bu yana en uzun seriyi yakalayan Trabzonspor oyuncusu oldu. (Alanyaspor 1 gol 1 asist, Çaykur Rizespor 2 gol, Göztepe 1 gol, Hatayspor 1 gol, Gaziantep FK 1 asist)
Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan bordo-mavili oyunculara 2 gün izin verildiği ve bu maçın hazırlıklarına 30 Nisan Çarşamba günü başlanacağı kaydedildi.
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