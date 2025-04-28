SPOR

80
75
54
52
50
48
45
43
42
42
40
40
40
37
34
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor sezon başından beri ilk kez 3’te 3 yaptı

Trabzonspor sezon başından beri ilk kez 3’te 3 yaptı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.04.2025 11:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Alanyaspor’u 4-3 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon ilk kez 3’te 3 yaparak, puanını 45’e çıkardı.

Trabzonspor sezon başından beri ilk kez 3’te 3 yaptı

Bu sezon Süper Lig’de beklentilerin altında bir performans sergileyen ancak Fatih Tekke ile bir ivme yakalayan bordo-mavililer, kupada finale adını yazdırırken, Süper Lig’de de kazanmaya devam etti.

Sahasında Alanyaspor'u 4-3’lük skorla mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'de Şubat 2020'den (5-2 Rizespor) bu yana en gollü iç saha galibiyetini almış oldu. Karadeniz ekibi aynı zamanda, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut (10) çektiği maçı Alanyaspor karşısında oynadı.

ZUBKOV SON 5 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST

İç sahada görev yaptığı son 5 Süper Lig maçında da gol katkısında bulunan (5 gol 2 asist) Oleksandr Zubkov, Tasos Bakasetas'tan (2021) bu yana en uzun seriyi yakalayan Trabzonspor oyuncusu oldu. (Alanyaspor 1 gol 1 asist, Çaykur Rizespor 2 gol, Göztepe 1 gol, Hatayspor 1 gol, Gaziantep FK 1 asist)

Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan bordo-mavili oyunculara 2 gün izin verildiği ve bu maçın hazırlıklarına 30 Nisan Çarşamba günü başlanacağı kaydedildi.

Canlı Skor

Play-off'larda Timberwolves, Lakers'ı devirdi!Play-off'larda Timberwolves, Lakers'ı devirdi!
Onuachu geri dönüyor! Hem de Süper Lig devineOnuachu geri dönüyor! Hem de Süper Lig devine
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

TGRT’deki Whatsapp krizinde patron Aslıhan Ören’in azarları gündem olmaya devam ediyor! “Tazminatsız gönder anladıkları dilden…”

TGRT’deki Whatsapp krizinde patron Aslıhan Ören’in azarları gündem olmaya devam ediyor! “Tazminatsız gönder anladıkları dilden…”

Mourinho'dan şampiyonluk için çok sürpriz talep, yönetim kabul etti!

Mourinho'dan şampiyonluk için çok sürpriz talep, yönetim kabul etti!

Onuachu geri dönüyor! Hem de Süper Lig devine

Onuachu geri dönüyor! Hem de Süper Lig devine

F.Bahçe'den gece yarısı açıklama! TFF'ye soruşturma talebi: O 2 maç incelensin

F.Bahçe'den gece yarısı açıklama! TFF'ye soruşturma talebi: O 2 maç incelensin

Erman Toroğlu Galatasaray'ı yenecek takımı açıkladı!

Erman Toroğlu Galatasaray'ı yenecek takımı açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.