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Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyeti peşinde

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.10.2020 11:32 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 6. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçı kazanarak bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Trabzonspor, sezonun ilk deplasman galibiyeti peşinde

Ligde geride kalan 5 haftalık bölümde 5 puan toplayabilen Trabzonspor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hem de üst sıralara doğru yükselmeyi arzuluyor. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da tedavi gören Ekuban, Abdulkadir Parmak ile Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Eddie Newton, son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapacak. Newton’un Safa’nın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Flavio’ya, Diabate’nin yerine de sol kanattan Nwakaeme’ye görev vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarın oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Uğurcan- Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

SAKAT: Ekuban, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen

CEZALI: Yok

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
geçen yıl lille i izlemişsinizdir,tatsız tuzsuz bir oyun oynayıp maç başına bir iki pozisyona giriyorlardı,forvetleri deli tay gibi bir şeydi 80 e gitti.bu sene aynı kadro top oynuyor ve aruajo,bamba,sanchez forvetin arkasında kim varsa gol atmaya başladı.burak ın maç içinde 4-5 kez kendini geriye atması,sırtını dönmesi yetti ki burak bu işleri de ahım şahım yapabilen bir adam değil,o bile kafi geldi.yani mesle bu afobe nin ne kadar iyi forvet olduğu değil,mesele bizim forvetin oyun şekli.arkada gol atacak adam çok,yeter ki forvet doğru oynasın.
Abicim hiç uğraşmayın siz galibiyet falan diye alooo serdar tatlı ben emre kardeşin görevde
tabi bizimkiler yine bildiğini okur,ben bunlardan maç sonu hakem hoca konuşmaktan başka bir şey umamıyorum,yapıp yapabilecekleri bu.olur da fenere yenilirsek sakın ha sakın hocayı yollamayın,transfer kapalı ne olacaksa bu eldekilerle olacak.m.yılmaz,e.hoş,o.çakır,s.kınalı,artık trabzonsporu maç olup bitttikten sonra konuşmayı bırakın,ortaya kariyerinizi koyup ne olmalı bir hafta önceden konuşun.bakacağız,göreceğiz,bilmiyoruz,yuvarlak konuşmayı bırakın.pozisyona giremeyen bir takım var neden giremiyor,ne olursa bu sıkıntı aşılır bunu konuşun.maç bittikten sonra herkes konuşur.
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