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Trabzonspor Sivasspor karşısında hata yapmadı! Rakibini 4-0 mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.01.2025 21:56
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Süper Lig'in 20. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor rakibini 4-0 mağlup etti ve Bordo-mavililer bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet almış oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Sivasspor karşısında hata yapmadı! Rakibini 4-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 4-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Arseniy Batagov, 13. dakikada Simon Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada John Lundstram kaydetti.

ÜST ÜSTE 2. MAÇINI KAZANDI

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Ligde üst üste 2. maçını kazanan Bordo-Mavililer, puanını 25'e yükselterek 9. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Sivasspor ise 20 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.

Süper Lig'in ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Ligde bir sonraki haftayı Trabzonspor BAY geçecek. Sivasspor ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
4 - 0
Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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