Trabzonspor Sivasspor karşısında hata yapmadı! Rakibini 4-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 4-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Arseniy Batagov, 13. dakikada Simon Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada John Lundstram kaydetti.
Ligde üst üste 2. maçını kazanan Bordo-Mavililer, puanını 25'e yükselterek 9. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Sivasspor ise 20 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.
Süper Lig'in ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Ligde bir sonraki haftayı Trabzonspor BAY geçecek. Sivasspor ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum