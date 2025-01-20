Trabzonspor-Sivasspor maçında görülmemiş olay! Uğurcan Çakır penaltıyı kullanmak için gelince ortalık karıştı... Bu isteğinin sebebi sonradan anlaşıldı

Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor Sivasspor'a konuk olurken, karşılaşmanın henüz ilk yarısında Bordo-mavili ekip rakibi karşısında 3 farklı üstünlüğü yakalamayı başardı.

Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bi olay ise geceye adeta damgasını vurdu.

UĞURCAN KULLANMAK İSTEDİ

Maçın 46. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazanırken, penaltıyı kullanmak için kaleci Uğurcan Çakır kalesinden ayrılıp rakip ceza sahasına kadar geldi.

HERKES TEPKİ GÖSTERDİ, PENALTI KAÇTI

Futbolcuların arasında yaşanan kararsızlık, rakip futbolcuların tepkisi ve Şenol Güneş'in de izin vermemesi sonrasında Uğurcan, topu Simon Banza'ya bırakırken Banza penaltı atışından yararlanamadı.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Sivasspor maçı öncesinde babalık sevinci yaşayan Uğurcan Çakır'ın penaltıyı gole çevirerek bugün doğan kızına armağan etmeyi istediği ve bu sebepten penaltıyı kullanmayı talep ettiği öğrenildi.