SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor-Sivasspor maçında görülmemiş olay! Uğurcan Çakır penaltıyı kullanmak için gelince ortalık karıştı... Bu isteğinin sebebi sonradan anlaşıldı

Trabzonspor-Sivasspor maçında görülmemiş olay! Uğurcan Çakır penaltıyı kullanmak için gelince ortalık karıştı... Bu isteğinin sebebi sonradan anlaşıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.01.2025 21:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 20. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Sivasspor karşılaşırken mücadelenin 46. dakikasında hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Tecrübeli eldiven Uğurcan Çakır kazanılan penaltı vuruşunu kullanmak isterken hem kendi takım arkadaşları hem rakip takım oyuncuları kendisine tepki gösterdi. İşte detaylar...

Trabzonspor-Sivasspor maçında görülmemiş olay! Uğurcan Çakır penaltıyı kullanmak için gelince ortalık karıştı... Bu isteğinin sebebi sonradan anlaşıldı
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor Sivasspor'a konuk olurken, karşılaşmanın henüz ilk yarısında Bordo-mavili ekip rakibi karşısında 3 farklı üstünlüğü yakalamayı başardı.

Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bi olay ise geceye adeta damgasını vurdu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
4 - 0
Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor

UĞURCAN KULLANMAK İSTEDİ

GhwY_TGXoAAsozr

Maçın 46. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazanırken, penaltıyı kullanmak için kaleci Uğurcan Çakır kalesinden ayrılıp rakip ceza sahasına kadar geldi.

HERKES TEPKİ GÖSTERDİ, PENALTI KAÇTI

GhwZEckWYAAyXZm

Futbolcuların arasında yaşanan kararsızlık, rakip futbolcuların tepkisi ve Şenol Güneş'in de izin vermemesi sonrasında Uğurcan, topu Simon Banza'ya bırakırken Banza penaltı atışından yararlanamadı.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

GhwZAVAXUAATXjB

Sivasspor maçı öncesinde babalık sevinci yaşayan Uğurcan Çakır'ın penaltıyı gole çevirerek bugün doğan kızına armağan etmeyi istediği ve bu sebepten penaltıyı kullanmayı talep ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ümit Özdağ gözaltına alındı! Hakkında soruşturma başlatılmıştı

Ümit Özdağ gözaltına alındı! Hakkında soruşturma başlatılmıştı

Herkes Joe Biden'ı konuşuyor! Görevden ayrılmadan birkaç saat önce yaptığı hamleyle şoke etti!

Herkes Joe Biden'ı konuşuyor! Görevden ayrılmadan birkaç saat önce yaptığı hamleyle şoke etti!

Uğurcan penaltı kullanmak için geldi! Olanlar oldu...

Uğurcan penaltı kullanmak için geldi! Olanlar oldu...

Barcelona, Tottenham, Milan... G.Saray'a 15 milyon euroluk sağ bek!

Barcelona, Tottenham, Milan... G.Saray'a 15 milyon euroluk sağ bek!

Manchester United, 131 yıl sonra imkansızı başardı! Yenilgiye doymayan İngiliz devinde Altay Bayındır'a gün doğdu...

Manchester United, 131 yıl sonra imkansızı başardı! Yenilgiye doymayan İngiliz devinde Altay Bayındır'a gün doğdu...

G.Saray'ın teklifi belli oldu! Eyüpspor'dan açıklama: 2 gün içinde...

G.Saray'ın teklifi belli oldu! Eyüpspor'dan açıklama: 2 gün içinde...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.