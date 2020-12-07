Trabzonspor - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor

Uğurcan

Serkan

Edgar

Vitor Hugo

Marlon

A.Parmak

Baker

A.Ömür

Nwakaeme

Ekuban

Afobe

Sivasspor

Samassa

Caner

Appindangoye

Camara

Ziya

Claudemir

Fajr

Robin

Gradel

Kone

Yatabare

29. RANDEVU

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 28 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 42 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.

