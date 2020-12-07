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Trabzonspor - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.12.2020 09:23 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor sahne alacak.

Trabzonspor - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor
Uğurcan
Serkan
Edgar
Vitor Hugo
Marlon
A.Parmak
Baker
A.Ömür
Nwakaeme
Ekuban
Afobe

Sivasspor
Samassa
Caner
Appindangoye
Camara
Ziya
Claudemir
Fajr
Robin
Gradel
Kone
Yatabare

29. RANDEVU

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 28 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 42 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.

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