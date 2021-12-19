Trabzonspor son 11 sezondaki en iyi 17 haftalık performansını ortaya koydu

SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor galibiyetiyle puanını 42'ye çıkartarak liderliğini sürdüren Trabzonspor, son 11 sezonun en yüksek puanına ulaştığı 17. haftayı geride bıraktı.

Ligde 1995-1996 sezonu ile 2010-2011 sezonunda 82 puanla tarihindeki en yüksek puan ile sezonu bitiren bordo-mavililer, bu sezonların izinden gidiyor.

Karadeniz ekibi, 1995-1996 sezonunda 17. haftayı 44 puanla, 2010-2011 sezonu da 42 puanla 1. sırada tamamlamayı başarmıştı.

Trabzonspor, 42 puanla 2010-2011 sezonundan sonra son 11 sezon içindeki en fazla puanını bu sezon toplayarak şampiyonluk yolunda önemli avantaj sağladı.

- 10 sezonun puan ve sıralaması

Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. sırada, 2012-2013 sezonunda 24 puanla 4. sırada, 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. sırada, 2014-2015 sezonunda 26 puanla 6. sırada, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. sırada 17. haftayı tamamladı.

2016-2017 sezonunda ise 21 puanla 12. sırada, 2017-2018 sezonunda 29 puanla 7. sırada, 2018-2019 sezonunda 29 puanla 2. sırada 17. haftayı tamamlayan bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 32 puanla 3. sırada, 2020-2021 sezonunda ise 26 puanla 7. sırada söz konusu dönemi bitirdi.

- En fazla puanlı lider

Trabzonspor, aynı zamanda son 11 sezonun da en fazla puanını toplayan 17. hafta lideri oldu.

Galatasaray, 2011-2012 sezonunda 37, 2012-2013 sezonunda 33 puanla, Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda 41, 2014-2015 sezonunda 39, Beşiktaş 2015-2016 sezonunda 41 puanla 17. haftayı lider kapadı.

Medipol Başakşehir 2016-2017 sezonunda 39, 2017-2018 sezonunda 36, 2018-2019 sezonunda 35 puanla ilk sırada 17. sırayı geride bırakırken 2019-2020 sezonunda 37 puanla Sivasspor, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş 34 puan söz konusu dönemi tamamladı.

