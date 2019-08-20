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Trabzonspor-Sparta Prag maçında kaleciye yabancı madde atan zanlı yakalandı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.08.2019 08:46 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Trabzonspor ile Sparta Prag arasında oynanan rövanş maçında kaleci Nita'ya yabancı madde attığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Trabzonspor-Sparta Prag maçında kaleciye yabancı madde atan zanlı yakalandı

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile Sparta Prag arasında Medical Park Stadı'ndan oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. turu rövanş maçında kaleci Florin Nita'ya yabancı madde atarak yaraladığı iddia edilen zanlı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonrasında gözaltına alındı.

Başkasına ait passolig kartıyla stadyuma girdiği belirlenen A.M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.M.M. Trabzonspor'un her maçı esnasında karakola giderek imza atacak.

Öte yandan passolig sahibinin O.K. olduğu ve İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.


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Trabzonspor sparta prag UEFA Avrupa Ligi

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