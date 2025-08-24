Trabzonspor Süper Lig'e fırtına gibi girdi! 3 maçta 3 galibiyet alarak yoluna kayıpsız devam ediyor...

Türkiye Süper Ligi’nde 3.haftada Trabzonspor Antalyaspor’u konuk etti. Sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan bordo mavililer puanını 9’a yükseltirken, ligde ilk mağlubiyetini alan Antalyaspor 6 puan da kaldı.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe, Zubkov, Augusto, Onuachu

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Dzhikaya, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Abdülkadir Ömür, Van de Streek, Storm, Cvancara

TRABZONSPOR HAKİMİYETİ!

Maçın büyük bir bölümünde oyuna hakim olan ev sahibi Trabzonspor, golü 39.dakikada Saviç ile bir duran top organizasyonundan kaydetti.

VAR İPTAL ETTİ

İlk golün ardından maçtaki ağırlığını daha da arttıran Trabzonspor, hemen ardından yeni transferi F.Augusto ile 2.golü bulsa da VAR müdahalesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

3 MAÇ 3 GALİBİYET

Lig’e fırtına gibi giren bordo mavililer Antalyaspor’u da yenerek puanını 9’a yükseltti. İlk 2 maçında Kocaelispor ve Kasımpaşa’yı 1-0’lık skorla geçen Trabzonspor formda performansını devam ettirdi.