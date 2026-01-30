SPOR

Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bu akşam oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Emre Şen

Trabzonspor, takım otobüsüne Antalya'da taşlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

"KINIYORUZ!

Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir.

Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz.

Kamuoyuna Duyurulur."

ANTALYASPOR'DAN DESTEK

"Trabzonspor takım otobüsüne maç öncesinde gerçekleştirilen taşlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sporun ruhuna, fair-play anlayışına ve dostluk iklimine zarar veren bu tür eylemlerin kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur.

Yaşanan olay münferit bir olay olup kulübümüzle ve taraftarımızla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Büyük Antalyaspor taraftarı, bugüne kadar olduğu gibi misafir takımlara karşı her zaman sağduyulu, centilmence ve sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir.

Antalyaspor olarak sporun birleştirici gücüne zarar veren her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurgularken, yaşanan talihsiz olay nedeniyle Trabzonspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin ilgili kurumlar tarafından sağduyu içerisinde yürütülmesini temenni ediyoruz.

ANTALYASPOR AŞ YÖNETİM KURULU"

