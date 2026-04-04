Trabzonspor taraftarından özel koreografi! "Paraya Karşı Emeğin Savaşı!"

Papara Park'ta dev randevu öncesi tüyleri diken diken eden anlar yaşandı! Trabzonspor taraftarı, Galatasaray derbisinin başlama düdüğünden hemen önce tribünlerde eşi benzeri görülmemiş bir koreografiye imza attı. Tüm stadyumu kapsayan görsel şovda, bordo-mavili camianın son dönemdeki ruh halini özetleyen sert bir mesaj verildi: "Paraya Karşı Emeğin Savaşı!"

Trabzonspor taraftarından özel koreografi! "Paraya Karşı Emeğin Savaşı!"
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Trabzonspor evinde derbide Galatasaray'ı konuk etti. Maç başında yapılan koreografi sosyal medyada gündem oldu.

ŞEHRİN RUHU TRİBÜNE YANSIDI: DEV KOREOGRAFİ

Trabzonspor taraftarından özel koreografi! "Paraya Karşı Emeğin Savaşı!"

Maç seremonisi sırasında Maraton tribününde devasa bir görsel yükseldi. Koreografide "Paraya karşı emeğin savaşı" yazısıyla birlikte Trabzonspor takımı ile aslan figürü gösterildi.

UĞURCAN ÇAKIR PROTESTOSUYLA BİRLEŞEN MESAJ

Trabzonspor taraftarından özel koreografi! "Paraya Karşı Emeğin Savaşı!" 2

Koreografideki "Paraya Karşı Emek" vurgusunun, sadece rakip takıma değil, aynı zamanda takımdan ayrılmak istediği konuşulan ve "ekonomik beklentilerle" eleştirilen kaleci Uğurcan Çakır’a da bir gönderme olduğu iddia ediliyor. Tribünlerin bu dev şovu, oyuncular sahaya çıkarken binlerce sahte doların havaya fırlatılmasıyla birleşince, Papara Park'ta unutulmaz bir protesto atmosferi oluştu.

Anahtar Kelimeler:
Koreograf Derbi Trabzonspor-Galatasaray maçı
Trabzon taraftarı güzel hazırlanmış maça, brav0.
çok iyi
iki manyak bi araya gelince kavga edermiş neymiş biri daha akıllıymış biz biliyoruz kimin zır deli olduğunu seneye yine FENERBAHÇE için Elele verirsiniz manyaklar sizi
