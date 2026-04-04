Trabzonspor taraftarından özel koreografi! "Paraya Karşı Emeğin Savaşı!"

Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Trabzonspor evinde derbide Galatasaray'ı konuk etti. Maç başında yapılan koreografi sosyal medyada gündem oldu.

ŞEHRİN RUHU TRİBÜNE YANSIDI: DEV KOREOGRAFİ

Maç seremonisi sırasında Maraton tribününde devasa bir görsel yükseldi. Koreografide "Paraya karşı emeğin savaşı" yazısıyla birlikte Trabzonspor takımı ile aslan figürü gösterildi.

UĞURCAN ÇAKIR PROTESTOSUYLA BİRLEŞEN MESAJ

Koreografideki "Paraya Karşı Emek" vurgusunun, sadece rakip takıma değil, aynı zamanda takımdan ayrılmak istediği konuşulan ve "ekonomik beklentilerle" eleştirilen kaleci Uğurcan Çakır’a da bir gönderme olduğu iddia ediliyor. Tribünlerin bu dev şovu, oyuncular sahaya çıkarken binlerce sahte doların havaya fırlatılmasıyla birleşince, Papara Park'ta unutulmaz bir protesto atmosferi oluştu.