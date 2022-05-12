Trabzonspor Teknik Direktör Avcı, hedeflerini anlattı:

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bu sene kimseyi yaklaştırmadık ama seneye böyle olacağının garantisi yok. Daha birbirine sık yarışlar olabilir. Kavganın içinde değil saygının içinde kalıp oyunu güçlü hale getirip yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor’da dün itibarıyla 18 aylık süreyi doldurduğunu belirterek, "Fazla iş ve mesai odaklı birisi olduğum için sene içinde yoğun akışta çok fazla iletişimde olamıyoruz. Bu zamana kadar verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Geldiğimizde bir yarış ve oyun organizasyon oluşturmaya çalışırken bu senenin planlarını yapmaya başlamıştık. Trabzonspor’un genetiğinde yarışmak vardır." diye konuştu.

Trabzonspor ile anlaşırken analiz yapıp takımın güçlü ve güçsüz yanlarını Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluna sunduğunu kaydeden Avcı, "Sonrasında transfer gerçekleşti. Kasım 2020’den sonra milli takım arasıyla göreve başladım bir teknik direktör olarak. Teknik analizdi benim yaptığım. Oyundaki güçlü ve güçsüz yanları üzerinde güçsüz yanını daha iyi hale getirebilmek için savunmayı güçlendirme için çalışmalar yaptık. Oyuncu grubu buna iyi cevap verdi." değerlendirmesinde bulundu.

-"Bu senenin planlamasını yapmaya başladık"

Avcı, oyun skorlarının yavaş yavaş yukarı çıktığı bir Trabzonspor’u oluşturmaya başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu senenin planlamasını da yapmaya başladık. Uzun zamandır bu ligde yarışan bir teknik direktör olarak bu ligin nelere ihtiyacı olduğunu nasıl bir oyuna ihtiyacı olduğunun tespitlerini yaparak yola çıktık. Özellikle takım programlarını, kamp programlarının belli olmadığı bir süreçte biz 3 ay kala tüm programlarımı yapmıştık. Oyuna iyi başlamak ligin büyük bölümünde bu zamana kadar olan sürecinde rakiplerini fazla yaklaştırmadan bazen savunma, bazen hücum, bazen set yaprak Trabzonspor’un bugün çok mekanizmalarında değişiklikler yaptık sakatlıklar nedeniyle. 8 tane sol bek kullanmak zorunda kaldık. Merkez orta sahadaki oyuncu Marek’i 2,5 ay kaybettik. Organizasyon oyun kalitesi düşük olsa da bizi ayakta tuttu."

-"Daha büyük organizasyona ihtiyaç var"

Avcı, Trabzonspor’un başarısını sürdürülebilir kılmak için çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, "Bu yörenin de bir insanı olarak buranın kodlarında bu var. Bunu daha iyi hale getirebilmek için daha büyük organizasyonlara ihtiyaç var. Şampiyonluk sonuç ama şampiyonluk sonrası daha iyi oyunda daha uluslararası maçlara gidebilmemiz için bu şehrin daha büyük organizasyona ihtiyacı var. Trabzonspor her zaman dalgalanmalar göstermeyen, daha iyi yarışan, Avrupa’da yarışan bir takıma dönüştürebilmek için buna ihtiyacımız olacak. Tesislere gidiyorum, akşama kadar tesisteyim yoğun şekilde çalışıyorum. Biz bu duyguyu hep beraber yaşadık. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon planlamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Avcı, şunları söyledi:

"Teknik adam olarak aslında dünyada belki Avrupa’daki kulüpleri içinde bu sağlıklı şekilde yapılıyor bu işin sadece profesyoneller tarafından yapılmasını ve denetlenmesi gerektiğini düşünen birisiyim. Bu şehri ülkeyi futbolcuları çok iyi biliyorum. Burası da büyük bir camia. Organizasyonu her defasında büyütmeye ihtiyacı var. Altyapı organizasyonu eğitim amaçlı yapılacak yatırım pilot takım genç oyuncuların içerde ve dışarıda kullanımı, Trabzonspor’un şampiyonluğunda altyapıdan çıkmış çok önemli oyuncular var. Oyuncuların beslenmesine kadar, kullandığı yağa kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Statta maç oynuyorum. Antrenman sahasının zeminin de o şekilde olması lazım. Bunları yönetimle ve Ertuğrul beyle de paylaştım. Şampiyonluk bir sonuçtur ve organizasyonu geliştirmek buraya daha sürekliliği olan katkılar sağlar."

-"Bu şehrin büyük enerjisi var"

Trabzon şehrinin ve taraftarının büyük bir enerjisi olduğunu söyleyen Avcı, şöyle devam etti:

"Bu şehrin çok büyük enerjisi var ve bu enerji pozitif kullanılmalı. Taraftarımız sene başından beri çok önemli desteklerde bulundu. Bu enerjiyi pozitifi çevirmek, kimseyle kavga etmeyen, rakibine hakeme oyuna saygı gösteren bir kültürü oluşturmamız gerekiyor. Dışardaki senaryo ne olursa olsun güçlü oyun ve oyuncularla oynana bir takımı yaratmak. Trabzonspor’un şu an Şampiyonlar Ligi'nde görünen bir ön play-off’u var. Kadronun üzerinden doğru dokunuşlar yapıp oyunumuzu daha iyi hale getirip daha iyi sonuçlar almak istiyoruz. Bu sene kimseyi yaklaştırmadık ama seneye böyle olacağının garantisi yok. Daha birbirine sık yarışlar olabilir. Kavganın içinde değil saygının içinde kalıp oyunu güçlü hale getirip yolumuza devam etmek istiyoruz."

Avcı, gelecek sezonla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Kamp ne zaman başlayacak, transferde nerelere dokunacağız. Bunların hepsi itibarıyla hazırlıkları yapıldı. Yarışmak kolay değil. Hem yoğun yarışırken, duyguların inişli çıkışlı olduğu süreçlerde bu planlamaları da yapıyoruz. Kulübün bütçesi doğrultusunda bu transferleri gerçekleştireceğiz. Birçok şeyi kendi içimizde değerlendirerek bu adımları atıyoruz. Hızla mesafe katediyoruz. Mevcut iyi bir kadromuz var, bunu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Sezon başı planlamalarının hazır olduğunu düşünüyorum." dedi.

-"Kulübün tarihinde yer almak güzel duygu"

Avcı, Trabzonspor’u şampiyonluğa taşıyan teknik adam olmakla ilgili duygularını da anlatarak, "Müzeyi gezerken geldiğimde ‘bu tarihte olmak istiyorum’ demiştim. Çok uzun sürmeden Allah nasip etti. Geldiğim gün Özkan hoca beni aradı, hoca beni 2 kere istemişti teknik direktör olarak. Ahmet Suat Özyazıcı’yla daha önce tanışmıştık. Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu. İşimi odaklı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısının son haftalarında takımın performansında düşüş olmadığını söyleyen Avcı, şunları söyledi:

"En iyi oyun mu en iyi maç mı derseniz oyunlar çok değişti. Skor almak için 'bazen savunma bazen hücum' dedim bazen 'duran top' dedik ama bunun temeli takım savunmasını doğru yaptığın sürece sizi ayakta tutacaktır. Çok olumsuz maçlar oynamadık ama olumlu maçlar oynadık. Belli bir standardı yakaladık, dengeli oyunlar oldu, rakiplere göre değişiklikler oldu. Adana Demirspor maçının burada ilk yarısında inanılmaz bir maçtı. İlk yarı başka ikinci yarı başkaydı. Son haftalarda ben düşüş olduğunu düşünmüyorum. Herkes çalışıyor, plan yapıyor ve uzak ara puan farkıyla gidiyor. Mekanizmalarla çok oynadığın zaman oyun organizasyonunda tıkanıklık oluyor. Peres gitti en son. Mekanizmanın bozulduğu yerde oyunun da bozulması normal. Bu dalgalanmalar normal. Hiçbir takım sürekli kazanarak gitmez."

Avcı, Sezon başında Hugo ve Djaniny konusunda sorunlar yaşandığını ve süreç içerisinde bunun aşıldığını kaydederek, "Sezon başı itibarıyla bazen sorunlar olabiliyor. Çocuğunun eğitim problemi veya başka ülkeye gitmek istiyor. Senin oyuncu hakkında ne düşündüğün ve oyuncuya bunu samimi şekilde anlatmak önemli. 2 oyuncuyla 6 ay çalıştığım, ‘Ben gitmek istiyorum'un karşısında durdum. Oyuncuyla 6 ay tekrarlarım var, bir 6 ay daha kaybedemem. O oyuncular bugün teşekkür etti. Biri Djaniny biri Hugo’ydu. Hugo sakatlanınca 'geri gelip oynayacağım' dedi. 'Şampiyonluk, bu nasıl bir duygu daha farkında da değilim. Çok yorgunum. Bu duyguyu statta taraftarlarla birlikte hissedeceğim' dedi ve geldi." dedi.

-Nwakaeme konusu

Nwakaeme ile anlaşıp anlaşılmayacağı konusunda da bir soru üzerine Avcı, "Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Yazın sezon başlamadan evde toplantı yaptım onun da çok seviyorum oda beni. Mukavelesi bitiyordu ben devam etmesinden yana olduğumu söyledim, o da devam etmek istediğini söyledi. Bir boşluktan sonra bu konuşmalar oldu. Bundan sonraki süreç yönetim kuruluyla devam ediyor." diye konuştu.

-"Topluma doğru örnek olmaya devam edeceğiz."

Avcı, maçlarda yaşanan saha olaylarıyla ilgili bir duruş sergilediğini ve açıklama yapmadığını belirterek, “Sahanın dışına bugüne kadar çıkmadım çıkmayacağım. Sevgi ve saygının olduğu demeçlerini bu şekilde vermeye devam eden bazen canım yansa da bu duruşuma devam edeceğim, bu oyunun iyileştirme gücü vardır, oyunlar 24 saat sonra bitiyor. Bu konuşulanlardan hiçbirinin içine girmeyeceğim, girmek zarar vermiştir. Çocuklara topluma doğru örnek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avcı, takımda kiralık olarak bulunan Puchacz ve Denswlil’in durumuyla ilgili bir soruyu ise "Puchacz ve Denswil için değerlendirmelerimi yaptık lig bitsin değerlendirmeleri açıklayacağız.” sözleriyle yanıtladı.

Kentte yaşadığı bir anısını anlatan Avcı, "Taraftarın ilgisi için inanılmaz bir duygu, inanılmaz bir enerji. Bunları anlayabiliyorum. Yaşadığım güzel hikayeler var. Eşim ve çocuklarım gelmişti Roma maç ile Sivas maçı arasıydı. Çal Mağarası'na gittik. İçerisi karanlık birisi bakıyor bana 'sen misin? dedi. Dövüyor mu seviyor mu anlamadım. Fotoğraf çektirdikten sonra 'Berat’ın yanı boş kalıyor, bir şey yapacak mısın?' dedi. Buranın insanıyız, biz böyleyiz demişti." dedi.

Transfer yapılmasına ihtiyaç olduğu mevkileri açıklayan Avcı, "Mevkilerle ilgili tespitlerimiz var. Sağ stoperde Ahmetcan’ı kullanmıştık. Peres sakatlandı, onun durumuna göre o mevkie birine bakacağız. Yine 8 ayrı sol bek kullanmak zorunda kalmıştım. Öncelikle bu mevkilere öncelik vereceğiz. İzleme komitesine karşılıklı olarak her gün beraber çalışıyoruz.” diye konuştu.

Gelecek sezon planlamasında genç oyuncuların da yer aldığını açıklayan Avcı, "Pilot takım ve altyapıdan A takımda olanların dışında onları nasıl yarıştırabiliriz diye 2-3 aydır çalışmasını yapıyoruz. İhsan hocayla her gün konuşuyoruz. İsimler üzerinde çalışılıyor. Bugünlerde ortaya çıkacaktır” sözleriyle tamamladı.

