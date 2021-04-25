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Trabzonspor teknik direktör Avcı ile geçit vermiyor

25.04.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki 28 karşılaşmada sadece 3 kez yenildi.

Trabzonspor teknik direktör Avcı ile geçit vermiyor

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine kolay kolay geçit vermedi.

Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu ile çıktığı 1 maçta berabere kaldı. Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ligde 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 28 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 16 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 9 kez de beraberlik elde etti. 28 maçta 57 puan toplayan bordo-mavililer, 36 maç sonunda 63 puanla ligde 4. sırada kendine yer buldu.

DEPLASMANDA AVCI İLE MAĞLUBİYETİ YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile deplasmanda hiçbir takıma yenilmedi. Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 14 deplasman maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı. Bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 182 gündür mağlup olmuyor.

SON 8 MAÇTA MAĞLUBİYET YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde 3 mağlubiyetini kendi sahasında aldı. Bordo-mavililer, sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-1'lik sonuçla yenildi. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından 48 günlük sürede oynadığı 8 maçta da rakiplerine 3 puan vermedi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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