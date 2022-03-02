Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan "Dünya Kasketliler Günü" mesajı:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüp tarafından ilan edilen "Dünya Kasketliler Günü"ne ilişkin mesaj yayımladı.

Avcı, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan videolu mesajında, "Bugün 2 Mart, yılın 61. günü. Biz de bu seneden itibaren her yılın 61. gününü Dünya Kasketliler Günü olarak kutlamaya başlıyoruz. Ben de bu sosyal hareketin bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Trabzonspor'un değerlerini başımızın üstünde tutmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübünün, bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, şunlar kaydedilmişti:

"Kasket, bizim için yalnızca bir aksesuar değil, bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü #DünyaKasketlilerGünü ilan ediyoruz. Kutlu olsun."

