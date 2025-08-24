SPOR

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor maçının ardından galibiyetin moral verdiğini ancak takımda geliştirmeleri gereken çok nokta olduğunu söyledi.

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu!

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, galibiyetin moral verdiğini belirterek, "Yine benzer bir maçtan galibiyetle ayrıldık. 3 puan iyi moral verdi ama eksiklerimiz çok. İlk yarıda top bizdeydi, iki gol bulduk ama biri iptal edildi. Final paslarında daha dikkatli olabilsek 2-3 gol bulabilirdik. İki şekilde baskıya hazırlanmıştık. İkinci bölüm daha iyi oldu, pozisyon vermedik. Oyunun genelinde rakip üstünlüğüyle karşılaşmadık. Hızlı hücuma çıktığımızda tecrübeli oyuncularımız bunu skora çevirebilir. Ancak özgüvenle ilgili sıkıntılar oldu" diye konuştu.
Önümüzdeki hafta oynayacakları Samsunspor maçının önemine dikkat çeken Tekke, "Samsunspor daha sert bir takım. Bu maçı da kazanarak milli araya moralli girmek istiyoruz. Baskıların hızı arttığında oyun daha güzel oluyor. Ama beklemeye düştüğümüzde sorun yaşıyoruz. Biz bir aileysek aile gibi davranmak zorundayız. Bekliyorsan savunma yapmak zorundasın" dedi.

Trabzonspor’un hücumda daha cesur olması gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Biz Trabzonsporuz, çıkarken atağı sonuçlandırmalıyız. Tedirginlikler var ama daha iyi olmak zorundayız. Şu ana kadar risk alarak oynamadık. Geriye düşüp hiç oyun oynamadık. Tekrarlar, ritim ve uyum çok önemli. Galibiyetler bu süreci destekliyor" şeklinde konuştu.

TRANSFER KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ!

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke Antalyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu! 1

Kadroyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tekke, Melih Kabasakal için, "Benim İstanbulspor’dan oyuncum. Trabzonspor altyapısında yetişti. Yardımcı oyuncu olabilecek bir isim ama şu an gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Folcarelli’nin arka adalesinde problem yaşadığını belirten 47 yaşındaki teknik adam, "Riske etmek istemedik. Potansiyeli olan bir oyuncu. 3. bölgedeki pasları iyi ayarlayabilirse çok daha iyi bir noktaya gelir" dedi.

Sağlık durumuna da değinen Tekke, "Bazı ameliyatlar geçirdim, yağ bezelerini aldırdım. 10 kilo verdim diyebilirim. İlaç sayısı 10’a çıktı. Allah herkese sağlık versin" sözlerini kaydetti.

Hakem kararlarıyla ilgili soruya ise Fatih Tekke, "Ofsayt yorumu yapıldı. Son 3 maçtır bir şeyler hissediyorum, bir koku alıyorum. Bu beni rahatsız ediyor ama hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum, ilgilenmiyorum da" cevabını verdi.
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Tekke, "Orta sahaya çok iyi bir oyuncu arıyoruz. Yine akşam oyuncu izliyordum. Maça odaklanmam gerekirken oyuncu izledim" ifadelerini kullandı.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

