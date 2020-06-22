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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un başarılı çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir'den maç sonunda açıklama geldi.

"TAKIMIN AVANTAJINI KORUMASI GEREKİYOR..."

Hüseyin Çimşir,"İki kere öne geçtik ama maalesef avantajımızı koruyamadık. Bazen zorunlu değişiklikler yapmak zorunda kalıyoruz. Uğurcan ve Abdülkadir Ömür'ün çıkması bizi etkilemiş olabilir. Ama ne olursa olsun son 15 dakikada 2-1 önde olan bir takımın bu avantajını koruması gerekiyor." dedi.

"ELEŞTİRİ OLACAKSA KENDİ ÜZERİME ALIRIM"

Hüseyin Çimşir,"Kaybedilmiş 2 puan var. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz, avantajımızı tekrar kazanmak istiyoruz. Oyuncu arkadaşları kutluyorum, bir eleştiri olacaksa bunu kendimi üzerime alırım." açıklamasında bulundu.

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