Süper Lig'de yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, yarın akşam İtalyan ekip Torino ile hazırlık maçına çıkacak. Yeni sezon öncesinde hazırlık kampına devam eden Trabzonspor oynadığı ilk 2 hazırlık maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Peki, Trabzonspor Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

TRABZONSPOR TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Torino hazırlık maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trabzonspor Torino maçı A Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

Trezequet, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Doğucan Haspolat ve Denswil gibi başarılı oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni transferlerin hazırlık karşılaşmalarında sergileyeceği performans taraftarlar tarafından merak ediliyor.

