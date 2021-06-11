Trabzonspor, transferde yabancı kuralına takıldı

Edgar Ie, Hugo, Peres, Flavio, Bakasetas, Trondsen, Diabate, Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Ekuban ve Djaniny olmak üzere kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduran Trabzonspor, transfer çalışmalarında vites düşürdü.

Kasımpaşa’dan ayrılacak Fode Koita’ya da imza attırmaya hazırlanan bordo-mavililerde bu transferin de gerçekleşmesiyle yabancı oyuncusu sayısı 13’e yükselecek. Öncelikli olarak bir sol bek ile bir santrfor transferi daha yapmayı planlayan ve sonrasında da stoper ve kanat için de çalışmalarını sürdürecek olan bordo-mavililer, hem takımdan bazı yabancı isimlerle yollarını ayırma hem de transfer politikasında yerli piyasasına da yönelme mecburiyetinde kaldı.

DIABATE İLE FLAVIO KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR, EKUBAN İLE DJANINY DE AYRILABİLİR

Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Trabzonspor’da, ilk olarak kadroda düşünülmeyen ve kendisinden kulüp bulması istenen Diabate’nin yanı sıra, yine teknik heyetin kadroda düşünmediği Flavio’nun kiralık ya da bonservisleriyle gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca bu süreçte forvet oyuncuları Ekuban ve Djaniny’e de teklif gelirse değerlendirilmeye alınacak.