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Trabzon'da kadın taraftar bereketi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.11.2019 20:01 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 12 haftalık bölümünde iç saha maçlarında tribünde en fazla kadın taraftar oranına sahip takım oldu.

Trabzon'da kadın taraftar bereketi

Passolig'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yapılan müsabakaları tribünden takip eden kadın taraftar sayısının artışına dikkat çekildi.

Ligde 22 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yüzde 18'lik kadın taraftar oranıyla bu alanda Süper Lig takımları arasında ilk sıranın sahibi oldu. Yüzde 17'lik kadın taraftar oranıyla Beşiktaş ikinci, yüzde 16 ile de Göztepe üçüncü basamakta yer aldı.

Süper Lig takımlarının iç saha maçlarını tribünden takip eden kadın taraftarların oranı şöyle:

Takım Yüzdelik oran Trabzonspor 18 Beşiktaş 17 Göztepe 16 Fenerbahçe 15 Galatasaray 14 Aytemiz Alanyaspor 13 Medipol Başakşehir 12 Antalyaspor 12 Çaykur Rizespor 11 Yukatel Denizlispor 10 Gençlerbirliği 10 Gaziantep Futbol Kulübü 9 Kasımpaşa 8 İstikbal Mobilya Kayserispor 8 Demir Grup Sivasspor 8 MKE Ankaragücü 7 İttifak Holding Konyaspor 7 BtcTurk Yeni Malatyaspor 6- Passolig Taraftar Kart Ligi'nde zirve Galatasaray'ın

Galatasaray, Passolig Kart Ligi'nde 1 milyon 42 bin kart sayısıyla ilk sırada yer aldı.

Passolig'in paylaştığı verilere göre, bu alanda 960 bin 493 kartla Fenerbahçe ikinci, 786 bin 561 taraftar ile Beşiktaş üçüncü basamağın sahibi oldu.

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Futbol Kadın taraftar oranı passolig süper lig Trabzonspor

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah bereket versin
Yawww şu takımı GAZLAMAYIN sonra hamsigibi tavada kendini bulu veriyorr sonra dönüp duruyor HAK etmediği 2011FENERBAHÇEMİZİN ALINTERİYLEE ŞAMPİYON OLDUĞU KUPASINI İSTİYOR insana demezlermi 45yıldır sen niye şampiyon olamadın diyee
Rus mu bunlar
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