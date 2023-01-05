Trabzonspor'a karşı gol sevinci başını yaktı, sözleşmesi feshedildi! Karagümrük'e kiralanan Jean Evrard Kouassi, Çin'e geri dönüyor!

Trabzonspor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiraladığı Jean Evrard Kouassi’yi maliyetleri düşürme ve yabancı kadrosunu hafifletme amacıyla eski takımı Wuhan Zall’a geri göndermeye hazırlanıyor. Çin ekibiyle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılırken ayrılığın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

GOL SEVİNCİ YÜZÜNDEN...

Trabzonspor'un Karagümrük ile oynadığı maçta eski takımına gol atan Kouassi, bordo - mavili taraftarların olduğu bölgeye dönerek ellerini kulaklarının arkasına götürmüş ve sevincini bu şekilde gerçekleştirmişti. Taraftarlar, yönetimin ayrılık kararının arkasında bu sevincin yer aldığını ifade etti.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Bordo mavili takıma geçen sezon bedelsiz olarak transfer edilen sol kanat oyuncusu, forma giydiği 22 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.

KARAGÜMRÜK'E KİRALANMIŞTI

İstenilen verim alınamadığı için sezon başında Fatih Karagümrük’e 700 bin Euro ve şarta bağlı olarak 300 bin Euro bedelle gönderilen oyuncunun maaşını, sözleşmesi gereği Trabzonspor ödüyordu.

YENİ AYRILIKLAR GELİYOR

Kouassi’nin gönderilmesiyle ekonomik olarak eli rahatlayacak olan bordo mavililerde devre arasında yeni ayrılıklar yaşanması bekleniyor.

