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  4. Trabzonspor'a karşı gol sevinci başını yaktı, sözleşmesi feshedildi! Karagümrük'e kiralanan Jean Evrard Kouassi, Çin'e geri dönüyor!

Trabzonspor'a karşı gol sevinci başını yaktı, sözleşmesi feshedildi! Karagümrük'e kiralanan Jean Evrard Kouassi, Çin'e geri dönüyor!

05.01.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor! Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen bordo - mavililerin yaz transfer döneminde Karagümrük'e kiraladığı Jean Evrard Kouassi, Çin'e geri dönüyor. Trabzonspor, deneyimli hücum oyuncusunu eski takımı Wuhan Zall’a geri göndermeye hazırlanıyor. Bu ayrılığın sebepleri arasında ise maliyet, yabancı sınırı ve Karagümrük ile oynanan maçta gol atan oyuncunun sevincinin yer aldığı ifade edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor'a karşı gol sevinci başını yaktı, sözleşmesi feshedildi! Karagümrük'e kiralanan Jean Evrard Kouassi, Çin'e geri dönüyor!

Trabzonspor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiraladığı Jean Evrard Kouassi’yi maliyetleri düşürme ve yabancı kadrosunu hafifletme amacıyla eski takımı Wuhan Zall’a geri göndermeye hazırlanıyor. Çin ekibiyle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılırken ayrılığın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

GOL SEVİNCİ YÜZÜNDEN...

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Trabzonspor'un Karagümrük ile oynadığı maçta eski takımına gol atan Kouassi, bordo - mavili taraftarların olduğu bölgeye dönerek ellerini kulaklarının arkasına götürmüş ve sevincini bu şekilde gerçekleştirmişti. Taraftarlar, yönetimin ayrılık kararının arkasında bu sevincin yer aldığını ifade etti.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

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Bordo mavili takıma geçen sezon bedelsiz olarak transfer edilen sol kanat oyuncusu, forma giydiği 22 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.

KARAGÜMRÜK'E KİRALANMIŞTI

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İstenilen verim alınamadığı için sezon başında Fatih Karagümrük’e 700 bin Euro ve şarta bağlı olarak 300 bin Euro bedelle gönderilen oyuncunun maaşını, sözleşmesi gereği Trabzonspor ödüyordu.

YENİ AYRILIKLAR GELİYOR

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Kouassi’nin gönderilmesiyle ekonomik olarak eli rahatlayacak olan bordo mavililerde devre arasında yeni ayrılıklar yaşanması bekleniyor.

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