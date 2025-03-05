Trabzonspor U19'dan tarihi başarı! Avrupa Trabzon'u konuşuyor...

UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Trabzonspor U19 takımı, İtalyan temsilcisi Atalanta U19 kozlarını paylaştı. Tek maç üzerinden Papara Park Stadyumu'nda oynanan maçı 5-3 kazanarak çeyrek finale çıktı.
Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha fazla hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi. 90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi. Trabzonspor penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Bordo-Mavili ekip penaltılarda 5'de 5 yaparken Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.
Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak.
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