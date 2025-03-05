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Trabzonspor U19'dan tarihi başarı! Avrupa Trabzon'u konuşuyor...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
05.03.2025 16:24
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Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu’nda İtalyan temsilcisi Atalanta'yı penaltılar sonucunda 5-3'lük skorla eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bordo-Mavili ekip tarihi bir zafere imza attı.

Trabzonspor U19'dan tarihi başarı! Avrupa Trabzon'u konuşuyor...

UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Trabzonspor U19 takımı, İtalyan temsilcisi Atalanta U19 kozlarını paylaştı. Tek maç üzerinden Papara Park Stadyumu'nda oynanan maçı 5-3 kazanarak çeyrek finale çıktı.

5'DE'5 YAPTI!

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Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha fazla hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi. 90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi. Trabzonspor penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Bordo-Mavili ekip penaltılarda 5'de 5 yaparken Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.

MUHTEMEL RAKİPLER

Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak.

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Trabzonspor
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