Trabzonspor U19'dan tarihi başarı! Dünya devini yenerek yarı finale yükseldiler

Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter U19'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

TEK GOLLE GALİP

Papara Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında Inter penaltı kazandı. Bordo-mavili ekbin kalecisi Erol Can gole izin vermedi. 77.dakikada sahneye çıkan Ekrem Terzi'nin şutu ağlarla buluştu ve temsilcimiz mücadelede öne geçti. Kalan anlarda başka gol olmazken Trabzonspor U19 evinde Inter'i 1-0 mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE SALZBURG!

Trabzonspor, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Avusturya ekibi Salzburg ile mücadele edecek. Turnuvaya ikinci turdan başlayan Bordo-mavililer ilk olarak Bucucnost'u elemiş ardından da Sarajevo'yu devre dışı bırakmıştı. Son 32 turunda Juventus'un, son 16'da ise Atalanta'nın gençlerini geçen temsilcimiz Inter'in rakibi olmuştu.