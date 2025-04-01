Trabzonspor U19'dan tarihi başarı! Dünya devini yenerek yarı finale yükseldiler

Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter U19'u 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Papara Park'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında Inter penaltı kazandı. Bordo-mavili ekbin kalecisi Erol Can gole izin vermedi. 77.dakikada sahneye çıkan Ekrem Terzi'nin şutu ağlarla buluştu ve temsilcimiz mücadelede öne geçti. Kalan anlarda başka gol olmazken Trabzonspor U19 evinde Inter'i 1-0 mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Trabzonspor, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Avusturya ekibi Salzburg ile mücadele edecek. Turnuvaya ikinci turdan başlayan Bordo-mavililer ilk olarak Bucucnost'u elemiş ardından da Sarajevo'yu devre dışı bırakmıştı. Son 32 turunda Juventus'un, son 16'da ise Atalanta'nın gençlerini geçen temsilcimiz Inter'in rakibi olmuştu.
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